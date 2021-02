Técnico del AS Mónaco llenó de elogios a Maripán y recalcó su rol de ejemplo para los jóvenes

El defensor chileno Guillermo Maripán marcó un gol y disputó todo el encuentro en la victoria 2-1 del Mónaco contra el FC Nantes por la fecha 22 de la liga francesa.

El formado en Universidad Católica abrió la ruta para el triunfo del conjunto francés y registró su cuarto gol en cinco partidos disputados en lo que va de la temporada.

Niko Kovac, técnico del AS Mónaco, llenó de elogios al chileno y aseguró que el compromiso que ha tenido desde su llegada al cuadro francés ha sido sumamente valioso. “Para mí, Guillermo es un gran profesional. No se quejaba cuando no jugaba. Continuó trabajando a diario en los entrenamientos e incluso preguntó al staff técnico si podía entrenar más. Esperó su turno y hoy responde bien, aprovechó su oportunidad. Cuando no tienes la chance de jugar tienes que seguir trabajando y hacer que el DT quiera ponerte en el campo cuanto tengas la oportunidad. Le dije que no decayera y que trabajara duro, lo hizo. Hoy organiza el partido desde atrás y habla mucho a sus compañeros. En cuanto a él, supo esperar el momento oportuno y hoy muestra que es un gran profesional”.

Incluso recalcó el rol que cumple el chileno como líder para los más jóvenes. “Maripán es sudamericano y por naturaleza, estos jugadores tienen una mentalidad ganadora, garra e impronta de ser aguerridos. Es importante tener a este tipo de jugadores. Benoit y Axel son mas jovenes que Guillermo y necesitan verlo a él como ejemplo. Por eso es importante que Maripán este aquí, para asesorar a sus compañeros con su experiencia. Es bueno tener equilibrio entre jóvenes y jugadores con más recorrido”.