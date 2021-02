Almeyda y su opción en la “Roja”: “Estoy tratando de mantener mi cabeza lo más fría posible”

Matías Almeyda es uno de los principales candidatos para asumir la banca de la selección chilena tras la salida de Reinaldo Rueda el mes pasado.

El técnico argentino se encuentra actualmente dirigiendo al San José Earthquakes de la MLS, por lo que su alto monto en la clausula de rescisión es el problema más importante a la hora de sellar un nuevo contrato.

En conversación con TUDN Deportes de México, el exRiver Plate reconoció que si bien, posee ofertas importantes, no puede adelantar nada. “Siempre he tenido propuestas, siempre agradezco. Hoy estoy disfrutando de estos momentos de familia, de vida. Estoy tratando de mantener mi cabeza lo más fría posible, o sea que una respuesta no puedo dar”.

Por otro lado, confesó que le encantaría volver en algún futuro a dirigir Chivas de Guadalajara, club con el que obtuvo cinco títulos. “Tan mal no le hice a Guadalajara, algún día podré tener la posibilidad y sería un sueño volver algún día”.

Es de esperar que en los próximos días, la ANFP oficialice la llegada del nuevo técnico de la “Roja” para la fecha FIFA que será en marzo.