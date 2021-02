Gustavo Quinteros por el triunfo de Colo-Colo : “Las individualidades marcaron la diferencia”

Una valiosa victoria obtuvo Colo-Colo ante Unión La Calera, luego de derrotarlo por 2-1 en el Estadio Monumental y sumar tres puntos de oro en su lucha por no descender.

Sobre este triunfo se refirió el entrenador Gustavo Quinteros, quien en conversación con TNT Sports aseguró que lo hecho en cancha fue por no bajar los brazos. “El primer tiempo fue bueno, me gustó y fue muy parecido al segundo contra Coquimbo Unido. En el segundo tiempo no sabía cómo podíamos ganar un partido muy duro, pero las individualidades marcaron la diferencia”, señaló.

“El primer tiempo tuvimos dos o tres situaciones y ellos una, que nos peso. Fue un golpe el recibir un gol que no merecían, pero no se bajaron los brazos y los cambios le dieron frescura al equipo”, agregó el estratega.

Además, adelantó lo que serán sus próximos tres partidos, luego de quedar al día en el Campeonato Nacional. “Son tres finales durísimas, pero venimos en ascenso respecto a la confianza y el resultado. En lo defensivo hemos mejorado muchísimo y no nos hacen goles tan fáciles como pasaba antes. Ahora queremos alcanzar a Audax Italiano y la Universidad de Concepción. Tenemos mucha esperanza de ganar los siguientes partidos”, manifestó.

Finalmente, Quinteros se refirió a la lesión sufrida por Gabriel Costa, indicando que el atacante peruano “es un jugador importantísimo que ha jugado todos los partidos en diferentes posiciones. Esperamos que no sea nada grave porque estamos cansados de tantas lesiones, ojalá que esté para el otro y que los demás se mejoren”.