Con Charles Aránguiz como titular y capitán, el Bayer Leverkusen cayó frente al RB Leipzig por la Bundesliga

Este sábado se disputó la jornada 19 de la Bundesliga, donde el Bayer Leverkusen cayó derrotado por 1-0 frente al RB Leipzig en condición de visitante.

En el cuadro de la aspirina, el volante nacional Charles Aranguiz fue titular, capitán y disputó los 90 minutos del compromiso.

El único tanto del partido fue anotado por el francés de 23 años Christopher Nkunku al minuto 50′ del segundo tiempo. Los dirigidos por el alemán Julian Nagelsmann intentaron por todos los medios conseguir el empate, aunque sin resultado.

Con esta derrota, el Bayer Leverkusen bajó a la cuarta posición de la liga alemana, con 32 puntos, y ahora deberá mentalizarse en el Rot-Weiss Essen, al cual enfrentará por la tercera ronda de la Copa de Alemania.

Mientras que el RB Leipzig quedó en el segundo lugar de la tabla con 38 unidades, a siete del líder Bayern Múnich, y al igual que el Leverkusen, se medirá ante el Bochum por la DFB Pokal.

Christopher Nkunku shows great determination to keep his chance alive and thumps Leipzig into the lead 👊💥

(50') #RBLB04 1-0 pic.twitter.com/9Pi4K9nmEp

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) January 30, 2021