PROGRAMACIÓN | Vuelven los partidos en simultáneo: Gerencia de Ligas entregó el detalles de la jornada 33 del Torneo Nacional

Mientras los partidos pendientes aún no terminan, en la Gerencia de Ligas de la ANFP revelaron lo que será la penúltima jornada del fútbol chileno, la fecha 33, que tendrá la particularidad de disputarse en paralelo varios encuentros.

La jornada comenzará el miércoles 10 de febrero con el duelo entre Deportes Antofagasta y O’Higgins desde las 10:30 horas. Ocho horas más tarde, habrá tres partidos en simultáneo: Santiago Wanderers vs Universidad de Concepción, Curicó Unido vs Universidad de Chile y Unión Española vs Deportes La Serena.

Cerrarán ese día la fecha un duelo que puede definir al nuevo campeón del fútbol chileno. Universidad Católica recibe a Unión La Calera en el Estadio San Carlos de Apoquindo desde las 21:30 horas.

Para el jueves 11 quedaron los restantes cuatro encuentros, de los cuales tres se jugarán en paralelo: Colo Colo vs Cobresal, Audax Italiano vs Deportes Iquique y Coquimbo Unido vs Everton se verán las caras de las 18:30 horas de ese día.

Mira la programación

*Programación sujeta a cambios