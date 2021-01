Jaime Vera sobre la posibilidad de que llegue un DT chileno a la Roja: “Nosotros tenemos poco respaldo”

El estratego chileno, Jaime Vera, habló sobre la posibilidad de que un DT chileno se haga cargo de la Roja tras la partida de Reinaldo Rueda, junto con agradecerle a Arturo Vidal que se haya puesto en el lugar de ellos.

“Arturo está respaldando a los entrenadores chilenos, lo que en ese sentido es muy bueno. Nosotros tenemos poco respaldo y él es un referente importante de nuestro fútbol. Que pida a un chileno para la Selección es muy positivo para todos nosotros”, comenzó diciendo Vera en conversación con AS Chile.

En esa línea, añadió que “por lo que he conversado con él en algunas oportunidades, quiere ser entrenador y en ese sentido está comprometido con todos los entrenadores chilenos. Para nosotros es un gran respaldo. De hecho, yo lo felicitó porque, para nosotros, es muy importante que referentes tan participativos hablen de los entrenadores nacionales”.

¿Es entonces el momento para un técnico nacional? “Creo que sí, pero hay una cuestión muy importante. Nosotros no decidimos quién tiene que estar. Acá hay una directiva que tiene que pensar bien y tiene que estar clara con la situación. Hoy la Selección está en crisis, porque no la ido bien y no arrancó bien las clasificatorias. Ha venido un cambio importante de jugadores, ya no es lo mismo que 6 ó 7 años atrás. Hay que tener claro que puede ocurrir que la Selección no siga bien. Y entre antes elijan al técnico mejor, porque necesita cumplir con todo lo que implica estar a cargo de una selección nacional. Ojalá lo hagan lo antes posible”, cerró Vera.