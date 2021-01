Ignacio Jara y su deseo internacional: “Siempre he soñado con jugar en Italia”

Colo-Colo ha comenzado a mejorar su situación durante las últimas fechas, y la victoria ante Coquimbo Unido durante el fin de semana pasado apunta a ser un punto de inflexión en el cacique. Ignacio Jara, volante albo, se refirió al repunte del equipo, además del dulce momento que atraviesa en lo personal, donde poco a poco se ha convertido en una opción real para Gustavo Quinteros.

En conversación con Futuro Fútbol Club, el exCobreloa confesó cómo fue llegar al Estadio Monumental, uno de sus sueños de toda la vida. “En un principio tenía otras ofertas, pero apareció Colo-Colo y no lo pensé más. Son sueños de cuando uno era pequeño, me he sentido cómodo y me han acogido de buena forma. Me siento contento de llegar aquí a diario, vivo el día a día, paso a paso para lograr cosas importantes“, afirmó.

“Llegar al más grande de Chile lo tomo con calma, es un desafío grande pero tengo que hacer las cosas bien. Cada vez me adapto más a mis compañeros y lo que quiere el cuerpo técnico. Sé que todos juntos lo vamos a sacar adelante“, añadió el extremo de 23 años.

Además, explicó cómo fue vivir en la cancha el agónico triunfo sobre Coquimbo. “Se pasan muchas cosas por la cabeza. Vi que estaba anulado y era el último minuto, pero escuché gritos de arriba y supe que era gol. Fue algo emocionante, uno no se espera ganar así. El grupo se merecía eso, ganar de esa manera, ya que estamos todos unidos”, detalló.

Sobre su momento en el conjunto albo, donde ha comenzado a sumar minutos de manera más constante, aseguró tomarse todo con calma, para luego dar el gran salto al “Viejo Continente”. “Me gustaría hacer cosas importantes en Colo-Colo. Ir paso a paso, no me quiero apresurar. Sé que las cosas me han costado mucho, espero hacer las cosas bien y después partir a Europa, pero con trabajo y dedicación”, explicó Jara.

Por otra parte, no escondió su deseo de llegar a vestir la camiseta de “La Roja”. “Creo que el sueño está, llegar a la selección es lo más lindo y es un privilegio para que la familia se sienta orgullosa, pero voy paso a paso. Quiero empezar a sumar minutos y ahí las cosas se van a dar solas, no me gusta hablar de más. Con trabajo las cosas se darán”, insistió.

Para finalizar, reveló su mayor anhelo en el fútbol: “Siempre he soñado con jugar en Italia, pero más que nada porque siempre tuve camisetas de allá, de Totti… siempre me ha gustado jugar ahí”.

Ahora, Ignacio Jara y Colo-Colo comienzan a prepararse para lo que será una nueva “final” en su lucha por la permanencia, donde recibirán a Unión La Calera en el Estadio Monumental. El duelo está pactado para este domingo a las 18:30 horas, y podrás seguir todos los detalles en adn.cl.