Rafael Dudamel y el complicado presente de la U: “No somos indiferentes a la gran realidad”

Universidad de Chile sufrió más de la cuenta y consiguió un empate en los descuentos ante Deportes Iquique por 2-2 en un duelo pendiente por la fecha 23 que se disputó en el Estadio Nacional.

Rafael Dudamel, entrenador del cuadro azul analizó el partido y aseguró que debieron haber obtenido un mejor resultado. “El empate agónico puede distorsionar cualquier análisis objetivo. La realidad es que nuestro trabajo y planteamiento era el triunfo. Hemos marcado dos goles y aún así se nos ha escapado el triunfo. Tuvimos varias opciones claras y no supimos aprovecharlas, después nos tocó remar de atrás. El empate no era lo ideal”.

Pese a los bajos números en el torneo, Dudamel aseguró que se siente con fuerza para poder conseguir mejores resultados en el banquillo universitario. “Claro que me siento capaz de revertirlo y para eso trabajamos diariamente. Hoy no podemos tapar el sol con un dedo, el rendimiento no nos respalda para discutir tu pregunta, pero somos los principales responsables. Soy el líder de este equipo que lucha y hasta el final lo vamos a seguir haciendo”.

El técnico recalcó que el equipo no habla del descenso porque sigue mentalizado en poder meterse en zonas internacionales. “El que apuntemos matemáticamente a clasificar a torneos internacionales no nos lleva a ser indiferentes ante un tema que sabemos es realidad. Cada entrenamiento pensamos en ganar. Si nos metemos ese pensamiento en la cabeza de que si no ganamos, descendemos, es más difícil para el ser humano. No somos indiferentes a la gran realidad“.