“Huaso” en la élite: Mauricio Isla fue escogido en la oncena ideal de extranjeros del fútbol brasileño

Mauricio Isla ha cumplido una muy buena campaña en el Flamengo durante esta temporada, siendo titular indiscutido por la banda izquierda del histórico cuadro de Rio de Janeiro.

Sin embargo, el presente del chileno no solo ha sido bien valorado por parte de la parcialidad del “Mengao”, sino que también por la prensa especializada en Brasil.

De acuerdo a un estudio publicado por la agencia SOFA, el lateral chileno aparece en la oncena ideal de jugadores extranjeros en la Serie A de su liga.

Hola! ¿Qué tal? Diretamente do @SofaScoreBR o time dos estrangeiros com as maiores notas até o momento na minha disputa! Muita qualidade, tem que respeitar… #BR20 🇧🇷 pic.twitter.com/IBaj3pX0o9

— Brasileirão Assaí (@Brasileirao) January 22, 2021