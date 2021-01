Claudio Borghi se ilusiona con volver a dirigir: “Hay tiempo para ver cosas”

Claudio Borghi, histórico entrenador del fútbol nacional se encuentra en negociaciones con TNT Sports para poder seguir como comentarista tras los cambios que tuvo la señal televisiva durante los últimos días.

En conversación con LUN, el argentino-chileno aseguró que este tiempo alejado de las pantallas, le volvió a despertar el interés por dirigir en algún equipo. “Siempre hay ofertas de trabajo y como antes tenía responsabilidades, ahora no tengo nada. Hay tiempo para ver cosas”.

De todas formas, “Bichi” recalcó que le gusta buscar cosas nuevas que hacer para reinventarse. “Siempre me gusta reinventarme y hacer cosas diferentes, pero cuándo van pasando los años, ya van 56. Uno dice que empiezo ahora con las mismas ganas y fuerzas que antes. Proyectos hay, tengo ganas de estudiar inglés, que lo hablo poquito”.

Sobre sus pretensiones en medio de la pandemia, el extécnico de la “Roja” aseguró que estará contento si no contagia a nadie. “Mi proyección es no contagiarme y no contagiar a nadie. Imagínate a lo que hemos llegado, que hoy si estamos sanos y podemos estar en nuestras casas cómodos, eso es un milagro”.