Jason Silva: “No me molesta que me traten de flaite, pero sí que me comparen con Luis Núñez o Francisco Huaiquipán”

Alcanzó fama deportiva tras fichar por Colo Colo, pero fuera de la cancha también se hizo conocido. Jason Silva comentó el complejo escenario legal que enfrenta luego de ser vinculado el 2019 a una banda delictual que realizaba portonazos.

El exjugador de Colo Colo y Palestino conversó con El Mercurio y comentó lo injusto que le parece el proceso: “no me molesta que me traten de flaite, pero sí que me comparen con Luis Núñez o Francisco Huaiquipán. Ellos han estado metidos en cosas de muertes o traficantes”, dijo.

“Johnny Herrera mató a una persona, iba con alcohol, y ahora está de lo mejor jugando. Lo mismo con (Rodrigo) Holgado de Audax Italiano, yo no he matado ni robado a nadie, pero me tienen encerrado”, complementó comparándose con el portero de Everton y el ariete de los “itálicos”.

El volante además tuvo palabras para lo sucedido el 2014, cuando en un Superclásico ante la U fue detenido por Carabineros al incitar a la violencia pisando un lienzo de los hinchas universitarios: “desde ese minuto quedé como flaite, como delincuente. Una vez Marcelo Díaz hizo un ‘Pato Yáñez’ a la barra de Colo Colo y no le dijeron nada. Yo soy flaite porque soy de población, pero él no”, dijo..