Christiane Endler quiere seguir creciendo: “Todavía no me siento como la mejor”

Christiane Endler, arquera chilena del PSG está viviendo sus mejores temporadas como futbolista profesional, siendo escogida en el mejor once mundial tras sus buenas actuaciones.

En conversación con el diario francés Le Parisien, la chilena aseguró que no se “cree el cuento”, sino que espera seguir mejorando con el paso de los años. “No lo creo, no lo sé. Todavía no me siento como la mejor. Creo que puedo seguir creciendo y progresando”

De hecho, aseguró que mientras más tiempo pasa, más experiencia ha ido adquiriendo. Mientras más viejos somos, somos mejores. La experiencia se va acumulando. Puedo seguir aprendiendo algo nuevo día a día”.

Sobre su futuro, no quiso adelantar su eventual continuidad en el PSG, pero recalcó su ilusión de meterse en Tokio 2021 con la selección chilena. “Aún no hay nada claro sobre lo que viene. Este año pasarán cosas importantes, pero realmente disfruto la vida en París. Es importante ganar un título con el PSG y mi meta con la selección es clasificar a los Juegos Olímpicos”.