Rafael Dudamel tras la igualdad de la U ante Palestino: “Este fue el primer partido que vibré con el equipo”

El técnico de Universidad de Chile, Rafael Dudamel, habló tras la igualdad del elenco azul 1-1 ante Palestino en el Estadio Nacional.

“Este fue el primer partido que vibré con el equipo. Hoy el resultado no era el óptimo pero si hoy me tengo que ir, me voy tranquilo a descansar a prepara el partido de domingo. Hoy quedaron secos, no van a tener ningún reproche”, comenzó diciendo el DT en conversación con el CDF.

Respecto a la ausencia de Walter Montillo, sostuvo: “Son decisiones en donde este no es el equipo de amigos de Dudamel, es el equipo de Universidad de Chile. Consideré que la frescura de Jimmy o Brandon eran necesarias”.

Tras ello, el DT añadió que “hubo nombres distintos, más juventud ante un rival muy bien trabajado, el equipo requería de frescura”.

Finalmente, Dudamel tuvo palabras sobre el Superclásico. “Esperar el domingo para ser pacientes, pero después de esta demostración no podemos esperar nada menos, mejoramos en cuento a intensidad”, cerró.