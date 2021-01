Gonzalo Espinoza y el bajón futbolístico de la U: No me parece culpar a Montillo por su decisión

Gonzalo Espinoza, volante de Universidad de Chile analizó el delicado momento que atraviesan los azules en el torneo local, donde aparecen complicados en la tabla ponderada, con el riesgo del descenso.

En conferencia de prensa, el jugador analizó la opción que maneja el técnico Rafael Dudamel de dosificar algunos futbolistas para afrontar los próximos compromisos, considerando la cercanía del superclásico del fútbol chileno. “Tenemos partidos muy seguidos. Creo que eso lo determinará el técnico si debe dar descanso a algunos jugadores o hacer cambios. Es responsabilidad de él. Nosotros tenemos que estar preparados para afrontar cualquier partido”.

De paso, descartó que el bajón futbolístico de los azules pase por la polémica decisión de Walter Montillo (de querer retirarse del fútbol). “Culpar a Montillo por su decisión no me parece, no es así, es un tema muy personal de él y somos muchos más jugadores los que debemos asumir”

Sobre su rol como referente en el plantel durante este 2021, el mediocampista aseguró que confía en poder llevar a la U a escaparse de los últimos lugares. “El día que no confíe en mí, no juego más al fútbol. Tengo confianza en mi capacidad y del equipo en el que esté, que para mí es mi familia. Claramente confío en este equipo”.