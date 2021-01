Milad da pistas sobre quién será el nuevo DT de la Roja y asegura que será contratado durante los primeros días de febrero

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, abordó múltiples temas antes de embarcarse a Asunción para reunirse con la Conmebol y acompañar a Coquimbo Unido en su duelo de ida por las semifinales de la Copa Sudamericana ante Defensa y Justicia.

En conversación con ADN Deportes y Espn, el directivo comenzó diciendo que “acompañaremos a Coquimbo en esta semifinal. En la mañana tenemos una reunión con el ministro Paris vía zoom, también con la subsecretaria Daza, con el doctor Yáñez y la ministra del deporte, con el fin de unificar criterios para lo que vienen, ya que Conmebol ha activado la alarma con respecto a la situación de Chile y al ingreso de equipos en chárter con el sistema burbuja. Eso tenemos que a planificar con ellos principalmente en una reunión y esclarecer todos los hechos que sucedieron”.

¿Habrá problemas para que Chile sea local en las Clasificatorias? “Si los criterios son uniformes y se aplican de la misma manera siempre, yo creo que no tendremos problemas. Yo le he pedido a Salud que unifiquemos estos criterios para también hacerlos llegar no solo a los equipos que visiten a la selección, si no también a los equipos que visitan a los cuadros chilenos en las copas internaciones. También vendrá Camerún para medirse ante Chile femenino por un cupo en las Olimpiadas”.

¿Hay preocupación o molestia en la Conmebol por lo que sucedió con Defensa y Justicia? “Yo creo que las dos cosas. Son situaciones en las cuales ha reclamado bastante el presidente de la Federación de Argentina por lo que sucedió con Defensa y Justicia, pero llevamos toda la documentación para clarificar términos y también con la reunión de mañana vamos a unificar los criterios que se van a aplicar sobre los equipos extranjeros que visiten Chile”.

¿Se descarta que Conmebol pueda sacar cupos de Chile para un torneo internacional? “Esperemos que nunca suceda eso en post de lo que queremos, que es la participación de todos los equipos chilenos, buscando siempre lo que queremos todos, que es la valoración de nuestro fútbol. Ahora estamos en una semifinal y eso es muy valorable, ya que hace mucho tiempo que no estábamos en una instancia así, y hay que felicitar a Coquimbo por todo el esfuerzo que ha hecho. Está en una posición delicada en el Campeonato Nacional y aún así ha avocado todas sus energías y esperamos que se pueda traer un buen resultado de Asunción”.

¿Cuándo se oficializa la salida de Reinaldo Rueda? “Lo más probable es que hoy quede firmado todo. Eso significa que entre hoy y mañana ya quede todo totalmente zanjado. Ha sido un proceso largo, pero queremos que todo quede muy claro, para que así la federación colombiana también pueda estar tranquila respecto a que está totalmente finiquitado el técnico Rueda”.

“Los primeros días de febrero nos hemos puesto como plazo tener al técnico contratado, negociado y eso estamos trabajando”, añadió.

¿Ya está avanzado el nuevo entrenador? “Se está estudiando los tres candidatos, aunque no hay conversación directa aún con ninguno de ellos. Vamos a seguir trabajando y hemos trabajado desde el primero de enero respecto a eso”.

“Puedo decir que el DT habla español, que conoce el fútbol chileno y que haya tenido experiencia internacional y relación con los jugadores de la selección”, cerró.