Pablo Mouche: No recibiría nunca un bono por no descenso en un club como Colo-Colo

Pablo Mouche, delantero de Colo-Colo conversó sobre el complejo presente que atraviesan los albos en el torneo nacional, donde marchan últimos en la tabla de colocaciones.

El cuestionado puntero dialogó con “Pelota Parada” en CDF y aseguró que está mentalizado con sus compañeros en asegurar la permanencia de los albos en la primera división. “Yo voy a seguir en el club hasta que esto se termine, y esperemos que sea con un final feliz. Que nos quedemos en primera y que el torneo que viene estemos peleando cosas importantes”.

Sobre el polémico “Bono Mosa” que se le otorgaría al plantel en caso de descender, Mouche aseguró que no habría aceptado dicho ofrecimiento por parte de la directiva. “En lo personal no recibiría nunca un bono por no descenso en un club tan grande como Colo-Colo. Es la realidad y creo que es la decisión más correcta que se pudo tomar en el último tiempo. No tengo más que agregar, es muy concreto y sencillo de analizar. No hay muchas más respuestas. Se tomó la decisión correcta”.

De paso, trató de aclarar el conflicto que tuvo con el zaguero Julio Barroso durante la vuelta a los entrenamientos, pleito que se generó por motivos económicos. “Hubo un intercambio de opinión, porque no todos tenemos que pensar igual. Si yo pienso diferente a un compañero, se lo tengo que decir. Tengo el derecho a hacerlo. Pero de ahí a que digan que casi nos agarramos a golpes, que nos tuvieron que separar o que tengo una mala relación con Julio, nada. Lo conozco del 2005, no somos amigos pero siempre tuve una muy buena relación con él. Nunca nos faltamos el respeto ni llegamos a un límite de nada”

El próximo partido de Colo-Colo será ante Everton de Viña del Mar el día domingo a contar de las 18:30 horas en el Estadio Monumental. El partido será transmisión de ADN Deportes.