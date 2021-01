Nicolás Díaz, seleccionado chileno: Me gustaría jugar en Universidad de Chile en algún momento

Nicolás Díaz, defensor del Mazatlán FC del fútbol mexicano ha sido una de las sorpresas en los duelos que tuvo la selección chilena durante las pasadas fechas FIFA.

El zaguero conversó con el portal deportivo EnCancha y contó que pese a no tener una preferencia clara, le gustaría jugar en un grande del fútbol chileno. “Me daría lo mismo, pero la U me llama mucho la atención por su hinchada y por el club que es. Es una institución grande y me gustaría jugar ahí en algún momento”.

De todas formas, aseguró que su anhelo es poder emigrar a las competiciones europeas. “Mi idea es seguir acá en México o irme a Europa. Me gusta la liga italiana, la española, hay muy bien fútbol ahí, es mi sueño irme a Europa y jugar en alguno de esos países”.

¿Quieres leer la entrevista completa? Revísala aquí en el portal deportivo EnCancha.