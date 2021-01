Antonio Conte por presente de Vidal: He tenido que darle un palo, pero siempre para mejorar

Arturo Vidal ha tenido una irregular temporada en el fútbol italiano, donde no se ha podido consolidar de buena manera en el Inter de Milán, recibiendo algunas críticas por parte de las hinchas.

Tanto así, que Antonio Conte, entrenador del cuadro italiano lo ha marginado de algunos encuentros, dejándolo en el banco de suplentes y entregándole pocos minutos en los últimos partidos.

Consultado en la conferencia de prensa por el presente del chileno, el técnico le respondió a Enzo Olivera, corresponsal de ADN Deportes que ha tenido que ser duro con el volante, para que se esfuerce en revertir su realidad. “Vidal entrenó de la manera correcta, con mucha atención, ganas y determinación. Sabes muy bien que a veces con él, alterno de manera cercana y de manera fuerte. Y he tenido que darle un palo, porque a veces tengo que hacerlo, usar el bastón. Pero siempre para mejorar. Porque quiero lo mejor para el jugador, para el equipo y para que la situación mejore”.

De todas formas, apeló a su cercanía con el chileno para conversar de frente sobre su nivel. “Arturo me conoce muy bien, sabe que si hay alguna cosa que no me gusta o no me ha gustado, no soy de los que no da la cara sin decir nada”.

El próximo partido del Inter será el día sábado a contar de las 8:30 de la mañana ante el AS Roma en un duelo clave por meterse en la parte alta de la tabla.