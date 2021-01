Gustavo Quinteros y la situación de Colo Colo: “Es un club que no debería estar en la posición que está, estamos luchando”

Durante la jornada de este viernes, Gustavo Quinteros enfrentó a los medios de comunicación en el Estadio Monumental, esto tras la derrota frente a Santiago Wanderers y en la previa del compromiso ante Everton de Viña del Mar.

En ello, el entrenador de los albos comentó varios temas, pero en especial la grave situación futbolística que están viviendo con el descenso, así como la suspensión que recibió por sus gestos obscenos contra jugadores de Deportes Antofagasta.

“Por más que las provocaciones son duras no debí haber reaccionado así, reitero mis disculpas. Estar suspendido no es lo mejor. Igualmente hemos trabajado muy bien la preparación del partido”, comentó sobre lo sucedido en el Estadio Calvo y Bascuñán.

Respecto a la derrota frente a Santiago Wanderers, Quinteros dijo que “yo creo que pesó mucho el cansancio mental y no nos pudimos recuperar al cien por cien (frente a SW). Pensamos que vamos a estar mucho mejor para afrontar el partido con Everton”, sostuvo.

“El responsable siempre soy yo, el entrenador. Nos hacen un gol y el equipo no reacciona como debería reaccionar. Anímicamente nos pegó duro y no pudimos resolverlo. Nosotros jugamos mal, junto al partido con Palestino creo que fueron los que peor hemos jugado. Veníamos de hacer un desgaste muy grande en un partido exigente y no pudimos recuperar energías totales”, agregó el DT.

Respecto al tema del descenso, Quinteros sostuvo que: “todavía depende de nosotros que podamos sumar puntos y superar rivales que estén cerca. El partido del domingo es fundamental. Hemos trabajado bastante la parte táctica para que hagamos un partido bueno”.

“Estamos hace mucho tiempo luchando, luchando, peleando y cuando aparece una adversidad parece que todo cuesta el doble. Hablamos mucho con los jugadores, hicimos charlas, coaching y trabajamos la parte anímica. Hace tiempo que venimos con una presión muy grande, es un club que no debería estar en la posición que está. Estamos luchando. Todavía falta enfrentar a rivales directos, estamos con mucha fe”, complementó el exUniversidad Católica.