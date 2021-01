El sentido mensaje de Alexis Sánchez: “Para ganar hay que correr riesgos y no tener miedo de cometer errores”

Una dura derrota sufrió el Inter de Milán a manos del Genoa por la Serie A, desaprovechando la opción de quedar como el solitario puntero en el fútbol italiano.

El delantero nacional Alexis Sánchez se convirtió en el villano de las escuadra “Nerazzurri”, puesto que tuvo un bajo rendimiento durante el compromiso y desperdició un penal en lo que sería la apertura de la cuenta.

Luego de su mal partido, y de ser el blanco de las críticas en Italia, el “Niño Maravilla” publicó un sentido mensaje señalando que lo más importante es no tener miedo a equivocarse. “En mi vida he cometido errores muchas veces como futbolista. He ganado y perdido algunas finales. Mis compañeros confiaron en mí… Y para ganar hay que correr riesgos y no tener miedo de cometer errores“, indicó.

“Y así lo he ganado casi todo en mi carrera. Levantemos la cabeza que este 2021 acaba de comenzar. Dame la pelota y te dejaré ganar“, aseguró Alexis.

El próximo desafío del Inter será como local ante la Roma por la Serie A, duelo programado para el domingo 10 de enero a contar de las 8:30 horas.