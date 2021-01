Antonio Cassano sale en defensa de Alexis Sánchez tras despiadadas críticas en Italia: “Es una locura”

“En mi vida he cometido errores muchas veces como futbolista. He ganado y perdido algunas finales. Mis compañeros confiaron en mí… Y para ganar hay que correr riesgos y no tener miedo de cometer errores. Y así lo he ganado casi todo en mi carrera“, estas fueron las palabras con que Alexis Sánchez sorprendió luego de las despiadadas críticas que recibió en Italia tras fallar un penal en el duelo entre el Inter y la Sampdoria.

El chileno sabe que puede dar mucho más en la cancha y uno que también lo tiene claro es el ex Roma, Real Madrid e Inter, Antonio Cassano, quien salió en defensa del nacional y aseguró que es uno de los mejores jugadores del elenco lombardo.

“Uno de los mejores en la cancha fue Alexis Sánchez. Los periódicos le dieron 4, 4 y medio. Tengo que ir a juzgar el desempeño de un jugador que fue el mejor en el campo. Creó, se sacrificó, corrió, inventó, pateó 5-6 veces al arco. Falló un penalti, ¿y lo juzgas solo por eso?“, comenzó diciendo.

Tras ello, añadió: “Entonces quitemos las boletas de calificaciones. Analizamos, ¿Qué miran estos periodistas? Uno puntúa: 7.5. Se pierde una penalización: 4. ¿Pero qué es? ¡Es una locura!”.