Miguel Ramírez tras el triunfo de Santiago Wanderers: “Yo me quedo con la respuesta colectiva de nuestro equipo”

Una valiosa victoria obtuvo Santiago Wanderers este miércoles ante Colo-Colo, a quienes golearon por 3-0, escalando hasta puestos de copas internacionales.

Sobre el desarrollo del compromiso se refirió el técnico del “Decano”, Miguel Ramírez, quien detalló la propuesta presentada en el Estadio Elías Figueroa Brander.

“Al ver a Colo Colo con cuatro centrales en el fondo, pusimos a Ubilla y a Rotondi en la salida de Colo-Colo, y a Enzo le dimos la tarea de quedarse con el volante de salida de ellos. Siento yo que ahí pudimos obligarlos a jugar largo y ganamos siempre las segundas pelotas“, señaló en conversación con Los Tenores.

Además, “Cheíto” no ocultó su sorpresa ante la nula llegada en materia ofensiva de los albos. “Me llamó la atención que Colo Colo no tuvo llegadas claras, pero me quedo con que nuestro equipo tuvo todas las respuestas individuales. Nuestra fortaleza es el colectivo, y hoy día nuestro equipo fue corto, achicamos y presionamos cuando había que hacerlo, además de ser certeros”, aseguró.

Finalmente, el estratega “Caturro”, consultado por si creía que Colo-Colo bajaría a Primera B, respondió “no creo. Por la calidad de jugadores que tiene el plantel, y porque aquí es donde se necesita carácter. No lo están pasando bien, pero en verdad no creo que descienda”.