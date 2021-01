Sigue en recuperación: Zlatan Ibrahimović quedó fuera de crucial duelo ante Juventus

AC Milan se prepara para un crucial duelo en la Serie A, pues el equipo “rossonero” recibe a la Juventus por la fecha 16 del fútbol italiano. En esa línea, Stefano Pioli confirmó una sensible baja entre sus dirigidos, y es que Zlatan Ibrahimović quedó oficialmente descartado para este encuentro, donde buscarán mantenerse firmes en la punta de la tabla, por encima del Inter.

Así lo anunció el estratega italiano, explicando que “Ibra” continúa en su proceso de recuperación. Cabe destacar que el sueco lleva sin jugar desde el 22 de noviembre, cuando en la victoria por 3-1 sobre Napoli, además de aportar con un doblete, sufrió una complicada lesión muscular en el sóleo. De ahí en más, no ha vuelto a ser opción en el Milan.

Además, el entrenador “rossonero” confesó su disgusto por el video que publicó recientemente el delantero, donde, con un enigmático mensaje, insinuaba un pronto regreso a las canchas. “Regañé a Ibra por el video publicado en las redes sociales, después de eso me bombardearon con llamadas telefónicas para averiguar si Zlatan podía jugar. Y no, no estará allí”, disparó Pioli.

Tick tock tick tock pic.twitter.com/tCDguTWeDH — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) January 4, 2021

AC Milan recibe a la Juventus este miércoles a las 16:45 horas de nuestro país. Los “rossoneros” acumulan 37 unidades y son punteros exclusivos de la Serie A, pero no querrán enredar puntos ante Cristiano Ronaldo y compañía, pues el Inter de Vidal y Sánchez les persigue con tan solo un punto menos, y podrían perder el liderato.