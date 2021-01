Ramón Fernández sobre el presente de Colo Colo y Universidad de Chile: “Es raro, son los equipos más grandes del país y verlos así es difícil”

Este miércoles, O’Higgins visitará a Universidad de Chile por la vigésimo octava fecha. Los celestes están 12° con 32 puntos y llegan a este partido luego de empatar 1-1 ante Deportes La Serena.

Ramón Fernández, en conversación con Los Tenores, anticipó lo que será el próximo desafío frente a los azules. “Es un partido especial porque es un equipo grande que viene de ganar, con nuestras armas trataremos de hacerle frente, tenemos muchas ganas de obtener un buen resultado. A mí entender, todavía no encuentran su modelo de juego, porque necesita tiempo el entrenador nuevo, tiene jugadores importantes, así que hay que tener cuidado con eso. Te deja jugar, te deja espacios, ahí es donde uno tiene que aprovechar, pero obviamente es un rival difícil que debe ser el protagonista, nosotros iremos con nuestro juego y nuestra idea y esperamos sacar un buen resultado”.

Además, el futbolista explicó cómo fue la remontada del equipo luego que asumiera como entrenador Dalcio Giovagnoli.“Creo que fuimos de a poco, como grupo no nos sentíamos muy fuertes, no podíamos ganar, pero se fueron dando los resultados. Dalcio es un técnico muy pragmático que trata primero de ordenar el equipo, sabe los jugadores que tiene, las cosas que podemos hacer y las que no. En lo personal me dio libertad, donde más rindo es de enganche, entendimos rápido lo que quería. El objetivo es salir a flote con más puntos, eso mismo nos va a elevar a clasificar a una copa. Tenemos un lindo partido por delante, venimos haciendo buenos partidos, tenemos nuestras armas para pararnos de igual a igual ante la U“.

Finalmente, Fernández comentó sus sensaciones al ver a Colo Colo y a Universidad de Chile preocupados por la posibilidad de descender. “Es raro, son equipos importantes, son los más grandes del país y verlos así es difícil. Yo llevo muchos años en el país y lo que uno quiere es que los equipos en los que uno ha estado les vaya bien en los torneos internacionales y que le vaya bien a Chile, les tocó y tendrán que salir adelante”, sentenció.

El partido entre los rancagüinos y azules está programado para las 19:15 horas en el Estadio Nacional, con el arbitraje de Cristian Garay.