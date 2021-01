Pablo Aránguiz: “Sé que todavía no estoy en el nivel que se espera de mí”

Este miércoles, Universidad de Chile disputará la vigésima octava fecha del campeonato, donde recibirá a O’Higgins a las 19:15 horas en el Estadio Nacional. Los azules vienen de vencer por 2-0 a Universidad de Concepción, mientras que los rancagüinos igualaron a uno ante Deportes La Serena.

Actualmente la “U” está en zonas de copas internacionales en el 5° puesto con 39 puntos, pero no se puede relajar porque aún los acecha la tabla del promedio. Así lo puntualizó en conferencia de prensa, Pablo Aránguiz. “Estamos conscientes que en la ponderada estamos ahí. En la tabla de este año estamos bien posicionados, en puestos de clasificación. Esperamos que este triunfo sea un golpe anímico para nosotros y que pensemos más en la parte alta que en la parte baja”.

Además, el futbolista afirmó que aún tiene que seguir trabajando para alcanzar un mejor rendimiento. “Soy bien autocrítico, tuve bastante tiempo parado debido a una lesión que no es menor, pero me he sentido bien con el pasar de los partidos me he sentido súper bien, cada vez me voy sintiendo más fresco, sé que todavía no estoy en el nivel que se espera de mí. Partido a partido tengo que tratar de ir mejorando, ir soltándome más y ganando confianza”.

Otro de los temas que tocó Pablo Aránguiz fue el del jugador de Coquimbo Unido, Joe Abrigo, quien confesó que le gustaría jugar en Universidad de Chile. “Con Joe tengo muy buena relación, es mi amigo desde hace muchos años, coincidimos en Unión Española, es primo de un gran amigo mío que es Jason Flores de Deportes Antofagasta, somos todos del mismo barrio, hemos crecido en el fútbol. En ese sentido salieron un par de noticias que yo lo esperaba, pero yo no soy quien para decirle a un jugador que se venga. Le puedo comentar lo lindo que es este club, pero esas decisiones yo no las puedo tomar. Las noticias de ayer me molestaron un poco. Yo no soy quién para buscar un reemplazante de Walter Montillo“.

En ese sentido, el volante azul manifestó su deseo que la “ardilla” continúe en el club, pero confesó que se siente preparado para ocupar ese puesto si es necesario. “Esperemos que Walter se arrepienta, es un jugador importantísimo para nosotros y la institución. Sería muy pronto para pensar en un reemplazante para él, hay que aprovecharlo hasta lo último que lo tengamos, pero sí me siento capacitado, me gusta jugar ahí, tengo la capacidad de asumir el rol de creador“.

Finalmente, Aránguiz analizó al próximo rival que será O’Higgins. “Es un equipo que viene en alza y consiguiendo buenos resultados. Es un equipo que varía bastante sus jugadores, creo que tienen dos bajas importantes como Alarcón y Arancibia. Nosotros jugamos hace un día y hemos tenido poquita preparación para el partido de mañana. El profe nos ha mostrado videos, jugadas de ellos y nos ha dicho dónde podemos hacerles daño. Trataremos de contrarrestar todo lo bueno de ellos”, sentenció.