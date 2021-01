Liverpool cayó ante Southampton y arriesga perder el liderato de la Premier League

Sorpresa en la Premier League. Liverpool cayó por 1-0 en su visita a Southampton y quedó a la par de Manchester United en la punta de la tabla del torneo, pero los “Diablos Rojos”, con un partido menos, tienen la gran oportunidad de convertirse en los líderes absolutos del certamen.

El partido desde un principio estuvo cuesta arriba para los “reds”, pues cuando se cumplía apenas el segundo minuto de juego, los locales se fueron arriba en el marcador.

Tras ganarle la posesión a Trent Alexander-Arnold, el atacante Daniel Ings sacó una definición de lujo y envió el balón por encima del meta Alisson Becker, dejándolo sin opciones y poniendo rápidamente en ventaja a Southampton.

