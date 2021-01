En Deportes con Historia: el análisis del gesto de Gustavo Quinteros y un recorrido por los auspicios de camisetas del fútbol chileno

Con la contingencia que esta viviendo el equipo nacional Colo-Colo, no solo por su posición en la tabla, sino por el gesto de su DT durante el partido contra Antofagasta y su renovada camiseta, Cristián Arcos entra a la cancha, en una nueva jornada de Deportes con Historia, la columna deportiva de Ciudadano ADN, para realizar un análisis de Gustavo Quinteros.

El domingo, Colo-Colo venció a Deportes Antofagasta por 1-0, siendo una alegría para el equipo nacional. Sin embargo, no todo fueron buenas noticias, ya que Quinteros fue expulsado durante el encuentro.

Lo que sucedió fue que a los 62 minutos de juego, Williams Alarcón tuvo la oportunidad para cerrar el partido, pero Byron Nieto lo bajó en el borde del área, lo que terminó en un debate sobre la falta. Ahí, Gustavo Quinteros entró en una fuerte discusión con Carlos Muñoz, atacante de Antofagasta, y le hizo el gesto popularmente conocido como “Pato Yáñez”.

De esta manera, el columnista comenzó diferenciando el gesto del DT colocolino y el del exfutbolista: “Creo que hay harta diferencia. Si bien el gesto técnico es parecido, yo creo que hay harta diferencia“.

Pero lo principal para Arcos, es que “Pato Yañez lo hace en su rol de futbolista, en un momento de calentura terrible”. Mientras que lo de Quinteros “es bastante horrible, porque él lo hace en su rol de entrenador, adentro de la cancha de un rival”.

Porque, además, Gustavo “tiene antecedentes deportivos, él ya fue expulsado en un partido contra Palestino y cuando tú ya eres expulsado y después te vuelven a expulsar, en general el castigo es más grande”.

Así, Arcos reiteró que “es el rol del entrenador, no es lo mismo una discusión entre futbolistas que se dicen de todo”. Por eso, le “parece bien que Quintero haya ofrecido sus disculpas, y que sus disculpas no hayan sido solo a quien se sintió ofendido, sino que fueron ‘estuve mal, estuve horrible, me arrepiento de lo que hice'”.

A raíz de lo anterior, el columnista aseguró que “lo han comparado con el ‘Dedo de Jara’, el ‘Pato Yáñez’. E insisto, más allá de lo divertido, cómico, legendario, porque esto va a seguir, no son situaciones parecidas“.

Un paso por la camisetas auspiciadas

Cristián Arcos también comentó la nueva camiseta de Colo-Colo, la que estrenó durante el encuentro frente a Antofagasta. “Justo para el día de Año Nuevo se conocieron las primeras imágenes de estas nuevas camisetas, porque ahí la estrenaron los futbolistas, fueron los propios futbolistas que en el lugar de entrenamiento sacaron fotos y empezaron a subir la nueva indumentaria, que generó diversos reacciones de todo tipo”, comentó.

No sólo hubo comentarios en relación a su diseño, sino que también apuntaron al nuevo patrocinador, Pilsen del Sur. “Es un cerveza que pertenece a una empresa grande que tiene varias cervezas en este lado del mundo, Latinoamérica, no solo en Chile, y lo utiliza para activar su ingreso al país, al mercado chileno”, contó Arcos.

Pero la nueva vestimenta no solo tiene esa novedad, también “va ir cambiando el nombre de la cerveza de la camiseta de Colo-Colo, porque van a ir ocupando el nombre de las cervezas del conglomerado”, informó Arcos.

Así, analizó el termino de la cerveza comentando que le gusta, ya que “el termino ‘pilsen’ le da un toque popular, pese a que el producto es bastante refinado“.

De esta manera, hizo “un ejercicio de memoria”, y realizó un rápido paso por históricas publicidades del fútbol chileno. Comenzando por el “Cacique”, “ha tenido tres cervezas a lo largo de su historia auspiciando su camiseta; Cóndor en 1980, esa fue la primera; Cristal, que estuvo 21 años, en diferentes lugares, y ahora Pilsen del Sur”.

Por lo que el columnista comentó que “comprar una camiseta sobre todo para el club, te va a marcar alguna identidad y en algunos casos hay una relación indisoluble de esos clubes con esa marca”.

Entre ellas, Conserva Centauro en San Luis de Quillota, que era “un logo más grande que la polera”, Pilsen el Dorado en Santiago Wanderers en 1989, “durante solo ese año y ese año salió campeón de segunda división y subió”, recordó Arcos.

Algunas camisetas “tienen que ver con mecenas del club, o propietarios”. Por ejemplo, el Audax Italiano tuvo por muchos años Montecarlo, que era la empresa de supermercado del que “ponía luca para el equipo”, explicó.

Dentro de los auspicios de aerolíneas, la Católica tuvo a Deco y a Panam, que esta última “es una camiseta bien recordada, porque coincidió con un muy buen año de la Católica del año 87”, y Colo-Colo tuvo a LanChile, compañía hoy denominada Latam.

Pero dentro de las más recordadas está el Vulco de Magallanes, “porque fue el equipo de los 80 de Magallanes y el equipo logró una histórica clasificación a Copa Libertadores el año 84”.

Y al cierre, Cristián Arcos recordó que “hubo una empresa de comida rápida que auspició a O’Higgins de Rancagua, y no encontró nada mejor que poner los números de los jugadores con papas fritas, duró dos partidos, no se veía nada, se convirtió en viral en todas partes”.