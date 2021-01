Desde Italia aseguran que “Luciano Spalletti le dijo que No a Chile” ante inminente salida de Reinaldo Rueda

Desde Italia aseguraron este lunes que el famoso técnico de aquel país, Luciano Spalletti, se negó a ser el próximo entrenador de la selección chilena, esto, ante la inminente partida de Reinaldo Rueda.

“A pesar de los rumores provenientes de Chile sobre un posible punto de inflexión en el futuro de Luciano Spalletti como candidato sustituto de Reinaldo Rueda al mando de la Roja (selección chilena), según se constató, la situación del ex técnico del Inter – aún hoy vinculado al club milanés por un contrato que nunca se rescindió, sería menos brillante de lo que se rumoreaba en las últimas horas. De hecho, algunos guiños comenzaron desde el exterior hacia el entrenador de Certaldo, de Chile como antes de Colombia y otros destinos exóticos, pero las intenciones de Spalletti se mantienen sin cambios en comparación con el pasado“, aseguran desde FcInterNews.it.

En esa línea, añaden que “el ex entrenador del Inter no tiene previsto cambiar de opinión respecto a la decisión de esperar a que finalice su contrato con el Inter (junio de 2021) antes de volver a ser entrenador. Entrado también en interés de la Fiorentina, cada solicitud que llegaba en la de Certaldo era entregada nuevamente al remitente sin ninguna respuesta positiva. Los motivos que empujan al ex técnico del Zenit y de la Roma a no interrumpir la línea ya trazada, es seguir ligado al Inter hasta la última jornada marcada por el contrato, se encuentran en la herida aún abierta tras varios meses de la vuelta del partido”.

Finalmente, indican: “El nombramiento de Antonio Conte como sucesor no fue digerida por Spalletti que se vio a sí mismo ‘traicionado’ en todos los aspectos. Un sentimiento que empuja al toscano a optar por la inquebrantable decisión de no dar al Inter descuentos de ningún tipo frente a los 5 millones brutos que quedan por cobrar, por lo que rechazar cualquier oferta próxima”.