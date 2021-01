Aníbal Mosa por gestos de Quinteros: “No condice con la calidad de entrenador que es”

Colo Colo ganó, sigue con vida en su lucha por no bajar a la B, pero siempre pasa algo extrafutbolístico en Macul que impide hablar solo de fútbol. Fue lo que sucedió el pasado domingo en Antofagasta con Gustavo Quinteros, entrenador de los albos.

El adiestrador fue expulsado por el juez del partido luego de realizar gestos obscenos contra los jugadores de Deportes Antofagasta, los que fueron plasmados en el informe arbitral de Cristian Garay revelado este lunes por la ANFP: “Se toma dos veces los genitales de manera ofensiva, insultante y humillante“, indica el escrito.

La situación que vive Quinteros fue analizada por el mandamás albo, Aníbal Mosa: “los tres puntos se ganaron bien en cancha, pero el sabor que queda después, es que podíamos haber evitado la situación desagradable que ocurrió. Una situación que no compartimos para nada en el directorio y se lo hicimos saber a Gustavo”, sostuvo Mosa.

“(Quinteros) está completamente arrepentido. No condice con la calidad de entrenador que es, con su experiencia. Es un episodio que empaña el triunfo merecido, y esperamos que no suceda más. Se comprometió que no volverá a ocurrir“, complementó el empresario.

Adelantó además que: “(el directorio) no comparte este tipo de situaciones. Y esperamos que la sanción no sea tan fuerte, porque nos duele no poder tener a nuestro técnico en momentos decisivos”, cerró.