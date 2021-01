Academia Nacional de Letras de Uruguay respaldó a Edinson Cavani tras ser sancionado por supuestos dichos racistas

Este jueves se confirmó la sanción al futbolista Edinson Cavani tras supuestos dichos racistas en redes sociales. La noticia no cayó para nada bien en Uruguay, y ahora fue el turno de la Academia Nacional de Letras del país, la cual respaldó al delantero del Manchester United.

La compleja situación que vive el charrúa se originó tras publicar una historia de Instagram agradeciendo a un fan con la frase “Gracias, negrito”. Pese a la buena intención que tuvo el atacante, esto no cayó para nada bien en la Premier League, sobre todo en una temporada que tuvo una especial dedicación a la lucha contra el racismo.

En esa línea, la Federación Inglesa de Fútbol multó al jugador con el pago de 110.000 euros, además de suspenderlo por un total de tres partidos.

Las reacciones no se hicieron esperar, y como era de esperarse, en Uruguay han prestado todo su apoyo a Cavani. La Academia Nacional de Letras no quiso quedar al margen e hizo público su repudio a la sanción tomada por el fútbol inglés, explicando al detalle por qué el delantero no cometió un acto racista.

“Las referencias a cualidades físicas, morales o personales de otras personas son empleadas en todas las lenguas del mundo para la creación de vocativos, esto es, expresiones para tratar a otros. En algunos contextos estos tienen un tenor negativo y muchas veces los mismos términos pueden considerarse cariñosos o amicales”, explica el comunicado.

En cuanto a la frase de la polémica, fueron muy claros: “En la variedad de español del Uruguay, por ejemplo, entre parejas y amigos, entre padres e hijos se puede oír y leer formas como gordis, gordito, negri, negrito/a. En los hechos, la persona a la que se trata con estos vocativos no tiene que tener sobrepeso o tener un color de piel oscuro para recibirlos”.

Cabe destacar que esta academia agrupa a académicos, escritores y otras personalidades consideradas expertas en el uso de la lengua española en Uruguay.