Lothar Matthaus reveló notable anécdota junto a Diego Armando Maradona

El histórico jugador alemán, Lothar Matthaus, reveló una sorprendente anécdota junto al argentino Diego Armando Maradona.

A ambos les tocó jugar un amistoso juntos y el astro argentino no tenía zapatos, por lo que tuvieron que idear una particular idea.

“Jugué ese partido por equipos con Maradona, en la selección mundial de Platini, contra Francia. Era la primera vez que Maradona y yo realmente pasábamos tiempo juntos, coincidimos mucho. En el almuerzo, antes del partido, Maradona me dice: ‘Me olvidé mis botines’. Tenía un contrato con Puma y en la selección siempre tenía que jugar con Adidas. Entonces le digo: ‘Mira, sé que también tienes contrato con Puma. Pero tengo un par de Adidas conmigo’. Otro no los hubiera usado, pero eso no molestó a Maradona. Después del partido, me los devolvió. ¡Pero los había atado de manera diferente!”, reveló en conversación con Süddeutsche Zeitung.

Tras ello, Matthaus añadió que “no los ató en diagonal, sino en diagonal saltando un agujero y luego de nuevo en diagonal, saltándose otro agujero. Yo pensé: ‘Si Maradona puede jugar con un cordón así, yo también puedo hacerlo’. Y los dejé atados así, pero solo los usé en la selección y nunca en los entrenamientos, ni en ningún partido de la Bundesliga ni en ningún partido de la Champions League, así que duraron más”.