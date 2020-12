“No hay equidad deportiva”: Eduardo Acevedo anunció su renuncia a la Universidad de Concepción

Universidad de Concepción y Everton de Viña del Mar empataron sin goles en el Estadio Ester Roa Rebolledo, marcador que sigue complicando a ambos con el tema del descenso, principalmente al cuadro local.

Tras el empate y de forma sorpresiva, el entrenador del “campanil”, Eduardo Acevedo, confirmó su renuncia a la Universidad de Concepción: “hablé con los dirigentes y ya renuncié en la semana, acá no hay equidad deportiva“, partió diciendo al CDF.

“Fuimos los únicos que jugamos cinco partidos en 18 días y cuando vi la fijación de los nuevos partidos, tenemos cuatro partidos en 13 días. Si es futbolístico siempre doy la cara, pero cuando pasaron estas cosas no me gustaron”, agregó el uruguayo.

Insistió en que: “han pasado cosas, mil cosas, hablé con los dirigente, firmé la renuncia. Con un dolor en el alma, siento que no hay equidad deportiva. Me honra haber dirigido a la Universidad de Concepción, me siento querido, pero hay cosas que futbolísticamente no me gusta verlas en las condiciones en las que estamos”, sostuvo Acevedo.

Al cierre sostuvo que su renuncia no tiene que ver con el marcador de este lunes: “fuese cual fuese el resultado de hoy, ya había renunciado. Me gusta cuando el fútbol es para todos iguales, acá no lo fue“, indicó el entrenador, que según información de ADN Deportes, suena con fuerza para llegar a la banca de Nacional de Uruguay.