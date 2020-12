Joaquín Montecinos y su llegada a primera división: “Me tocó hacer la vuelta larga”

Joaquín Montecinos está viviendo uno de sus mejores momentos en su carrera futbolística. El delantero de 25 años arribó a Audax Italiano en la segunda rueda del torneo, luego de un destacado desempeño en Deportes Melipilla, y la adaptación en la máxima categoría del fútbol chileno no ha sido un problema para él.

Joaquín es hijo del recordado goleador de Deportes Concepción y Junior de Barranquilla, Cristián Montecinos, y esta jornada ambos dialogaron con el programa “Los Tenores” de Radio ADN.

“Me tocó hacer la vuelta larga, ha sido un poco más difícil, pero estoy muy contento por las experiencias que he podido ganar en los lugares que he estado. En el fútbol, a medida que va pasando el tiempo, uno aprende muchísimo y con la madurez se toman mejores decisiones con respecto a buscar las fortalezas y trabajar las debilidades”, sostuvo el delantero.

Además, el jugador recordó que “hubo un técnico que me dijo que no iba a poder jugar fútbol porque era muy chico y físicamente no estaba capacitado. Eso hizo un clic en mi vida, siempre he sido muy trabajólico y de entrenar, pero ese momento me ayudó mucho para irme de lleno a la parte física”.

Respecto al hecho de que su padre haya tenido un destacado paso por el torneo chileno y el extranjero, el jugador responde que “tengo la suerte de tener un papá que fue muy exitoso en el fútbol. A lo largo de mi carrera me ha ayudado muchísimo con sus consejos, es alguien que está siempre conmigo y tenemos una relación maravillosa”, expresó Montecinos.

Cristián, su padre, comenta que un consejo que le ha dado desde pequeño a Joaquín es que “tiene que hacer goles. No solamente es jugar bien, dar un pase bonito, sacarse un par de jugadores. Uno tiene que finiquitar y eso lo tiene que ir aprendiendo a medida que pasen los años”, sostuvo el otrora goleador de Deportes Concepción.

Por otro lado, el actual artillero de Audax Italiano recordó su paso por las selecciones juveniles. “El que más creyó en mí fue Claudio Vivas. Me dio un protagonismo súper importante en el equipo y me ayudó mucho a crecer. Partió todo cuando Hernán Caputto me preseleccionó y con Vivas como técnico siempre fui titular. Lamentablemente, cuando asumió Hugo Tocalli, no me nominó al sudamericano”, mencionó el exatacante de Deportes Melipilla.

El delantero también tuvo palabras respecto al criticado arbitraje de Ángelo Hermosilla en el empate 2-2 de Audax Italiano y Universidad Católica, en el que anotó el segundo gol de su equipo. “Bastante malo. No tienen mucho criterio en situaciones fáciles de resolver. Cada vez están más cancheros los árbitros y no se les puede decir nada. El arbitraje no debería ser tan protagonista, sobre todo con el VAR, que deberían haber más soluciones que problemas”, fueron los comentarios de Montecinos.