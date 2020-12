Fernando Astengo se lanzó con todo: “Hay varios jugadores que nunca debieron vestir la camiseta de Colo-Colo”

Una pésima temporada ha registrado Colo-Colo durante el año 2020, siendo el colista absoluto del torneo, y un serio candidato a descender por primera vez en su historia.

Ante el mal momento que atraviesan los “albos”, el histórico exjugador y otrora entrenador del “Cacique”, Fernando Astengo, se fue con todo en contra de algunos jugadores del plantel.

“Me da pena y rabia, porque hay varios jugadores que nunca debieron vestir la camiseta de Colo Colo. No están a la altura“, señaló en conversación con Las Últimas Noticias.

Además agregó que “el equipo hoy está en la UTI, y si no cambia ahora, va a sufrir mucho en los últimos partidos del torneo“.

Astengo también tuvo palabras para la recordada final entre Colo-Colo y Everton, donde los de Macul buscaban el pentacampeonato, y que finalmente coronó como campeón a los “Ruleteros”.

“(Ese equipo) no jugó para atrás, pero no estuvieron a la altura de una final. En el entretiempo traté de sacarlos de la pasividad en que los veía. Hasta los reté. Pero no reaccionaron. (…) La directiva no tuvo manejo. Los premios no se arreglan la noche anterior a jugar una final”, sentenció.