Delantero de Cobresal rompió en llanto tras la victoria sobre la U por duro momento personal

Finalizado el partido entre Cobresal y Universidad de Chile, el delantero del elenco minero, Óscar Salinas, rompió en llanto en entrevista con el CDF, debido a que se encuentra pasando un duro momento personal con sus seres queridos.

“Ha sido muy difícil esta semana. Con mi abuela, todos la conocen como la del Titanic. Ella ha estado un poco cansada, sólo darle palabras de aliento y que me espere, cuando termine esto, para estar con ella”, comenzó diciendo el ariete entre lágrimas.

Además, durante estos días Salinas perdió al hermano de su padre, quien murió hace 11 años. “Se me fue mi tío, hoy lo enterramos a eso de las tres de la tarde. Toda la fuerza para mi prima Angie, Miguel, Choche, a mi tía Hirma”, manifestó.

En esa línea, Salinas cerró diciendo que “se nos fue una gran persona. Un gran tío que me empujo un poco a ser lo que soy. El futbol te da muchas alegrías, pero también te quita bastante. Me quitó a mi padre, ya que no pude estar en su deceso, y hoy me tampoco pude estar en el de mi tío”, sentenció.