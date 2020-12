Espina y su salida de Colo-Colo: No podía seguir trabajando en un lugar donde me querían culpar de todo

Marcelo Espina, ídolo de Colo-Colo es uno de los jugadores más identificados con la camiseta del cuadro albo. A mediados del 2018 asumió el rol de gerente deportivo, generando gran aprobación entre los hinchas.

Sin embargo, casi dos años y medio después de su llegada, su salida se ve marcada por los pobres resultados que tienen al equipo con una chance realista de descender a la Primera B.

En conversación con LaTercera, el “Calamar” explicó pq decidió terminar anticipadamente su vínculo con el cuadro albo. “No podía seguir trabajando en un lugar donde me querían culpar absolutamente de todo y en áreas que no me correspondían. A mí me correspondía el área deportiva, de la cual me hago responsable sin ningún problema”.

Incluso, apeló a su ingenuidad para no referirse a una “posible cama” dentro de la dirigencia del cacique. “No quisiera pensar que me estaban haciendo algo de eso, pero sí creo que se estaban queriendo desligar de responsabilidades para pasármelas a mí”.

Sobre la grave crisis que vivieron entre directiva-jugadores a comienzos de la pandemia, Espina se desmarcó y recalcó que no tuvo nada que ver en enviar a los deportistas al seguro de cesantía. “Lo que tengo que aclarar es que yo no tomé ninguna decisión relacionada a aspectos económicos de la institución. Jamás. Ninguna. Ni siquiera en el costo de la renovación de contrato de un futbolista, el precio de compra, venta, préstamo o sueldo”.

De todas formas, valoró la buena relación que logró mantener con varios futbolistas del primer equipo, entre ellos, Esteban Paredes. “No tuve problemas con los jugadores. Con Esteban Paredes, el capitán, nos saludábamos de beso mientras se podía y conversábamos casi todos los días. Me chateaba él y otros jugadores para consultarme cosas, para pedirme ayuda y si podía yo se la daba”.