Días claves en Colo Colo: 10 jugadores terminan contrato este 2020

No hay descanso en Colo Colo. Y es que finalizar el año como colistas absolutos del Torneo Nacional ya tiene a su dirigencia trabajando de cara al 2021. En esa línea, hay 10 jugadores que finalizan su contrato a fines de mes, por lo que Blanco y Negro busca definir pronto quiénes integrarán el plantel de cara al tramo final del campeonato, donde pelearán por no descender.

El problema de estas negociaciones radica en los intereses de la dirigencia y los jugadores, puesto que ByN busca firmar vínculos que se extiendan solamente hasta la finalización del torneo en curso, mientras que algunos de los futbolistas exigen un contrato por todo el 2021.

Cabe destacar que esta situación se generó debido a la pandemia, ya que esta provocó la suspensión de los partidos y por ello se prolongó el campeonato hasta, por lo menos, mediados de febrero.

La lista de jugadores que finalizan su vínculo este 31 de diciembre está compuesta por: Esteban Paredes, Matías Fernández, Pablo Mouche, César Fuentes, Juan Manuel Insaurralde, Julio Barroso, Carlos Carmona, Miguel Pinto, Branco Provoste y Darío Melo.

Lo bueno para el club es que ya hay avances, y con los pesos pesados: Matías Fernández llegó a un acuerdo con la dirigencia, donde destacaron que incluso estaba dispuesto a “jugar gratis por los albos”. El caso de Esteban Paredes es especial, pues el capitán del cacique tiene prácticamente listo su contrato para todo el 2021.

Darío Melo abandonaría el club. En tanto, Barroso, Insaurralde, Fuentes, Provoste, Carmona y Pinto mantienen negociaciones bien encaminadas, y la mayoría se quedaría durante todo el próximo año.

El caso que aún no llega a buen puerto es el de Pablo Mouche, pues en ByN no están convencidos de extender su vínculo para la temporada entrante, donde los albos pelearán por no perder la categoría.