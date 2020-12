Zlatan Ibrahimovic: “Les puse nombres a las paredes de mi casa y hablaba con ellas”

Zlatan Ibrahimovic estuvo por varias semanas alejado de las canchas tras haberse enfermado de coronavirus, enfermedad que ha causado una terrible pandemia y millones de muertes en el planeta.

Tras mejorarse del Covid-19, el ariete del Milan reveló qué fue lo que sintió y cómo fue que la pasó.

“Era algo que me intrigaba, porque golpeó a todo el mundo. Es una gran tragedia. Al principio tuve un dolor de cabeza que no era fuerte pero molesto y luego perdí el gusto. Estuve todo el día en casa, cabreado, no podía salir. No podía entrenar”, comenzó diciendo al Corriere dello Sport.

Tras ello, terminó diciendo que “llegó un momento en el que estaba hablando solo con la casa. Les puse nombres a las paredes y hablaba con ellas. Se convirtió en algo mental. Te miras a ti mismo e imaginas todos los males sobre ti, incluso los que no tienes. Un dolor por lo que sientes y por lo que crees que sientes“.