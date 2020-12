Histórico de la U criticó al equipo de Dudamel: No ha cambiado nada desde la salida de Caputto

Universidad de Chile igualó sin goles ante Universidad Católica en un discreto clásico que se disputó en el estadio Nacional, donde ambos equipos ofrecieron un pobre espectáculo.

Un histórico del equipo azul, Cristián Mora criticó el nivel que mostraron los dirigidos por Rafael Dudamel en el “clásico universitario”. En conversación con DirecTV aseguró que hasta el momento no encuentra una diferencia significativa entre lo que ha hecho Dudamel con Hernán Caputto. “Rafael Dudamel lleva muy poco tiempo en la ‘U’, pero, la verdad, el equipo no ha mejorado, sigue igual a como estaba con Caputto. Es un equipo que no tiene asociación y que no genera ocasiones de gol”.

De paso, graficó la molestia por las pocas oportunidades que han tenido los juveniles de poder mostrarse en el primer equipo. “Yo quiero ver un equipo de la ‘U’ con canteranos. Se invierte poco en las divisiones inferiores. La ‘U’ se debe preocupar de los juveniles, buscar jugadores en los puestos que necesita”.

Mora insistió con su molestia al hablar de la anticipada salida de Caputto, pero aseguró que espera no pelear por el descenso. “Hernán Caputto estaba tomando vuelo y decidieron que no continuará porque no tenía un juego vistoso. Hoy, hay un retroceso con Dudamel. Esperamos no estar peleando el descenso, ya nos salvó el estallido social”.

El próximo encuentro de los azules será el día lunes a las 17:00 horas frente a Cobresal en el norte del país.