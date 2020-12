Joaquín Larrivey tras el empate ante la UC: “Cuando no se puede ganar, también es bueno no perder”

En un partido disputado, por momentos, Universidad de Chile y Universidad Católica empataron sin goles en la versión 191 del Clásico Universitario disputado en el Estadio Nacional.

Tras el encuentro, el delantero de los azules, Joaquín Larrivey, enfrentó los micrófonos del CDF y comentó el partido: “creo que fue un partido muy parejo, donde tuvimos la situación más clara, pese al palo de ellos (Zampedri). El trámite del partido fue parejo”, dijo

“Hemos creado situaciones, hemos hecho goles, defensivamente estamos más solidos, somos el tercer equipo más goleador del torneo, pero siempre se puede mejorar”, agregó respecto a los tres empates consecutivos que suman por el Torneo Nacional.

Al cierre lamentó no poder ganar: “nosotros buscamos ganar, era un partido hermoso para quedarnos con los tres puntos, pero cuando no se puede ganar, también es bueno no perder“, cerró.