El dramático testimonio del técnico de Ñublense tras superar el coronavirus

Luego de estar sumamente complicado de salud tras contraer el coronavirus, el técnico de Ñublense, Jaime García, entregó su testimonio sobre su lucha con esta cruda enfermedad, que ha causado una verdadera pandemia mundial.

“El sábado y domingo me empecé a sentir mal, el lunes en la mañana no podía respirar. Martes y miércoles pensé que me moría. Me atacó y estuve hecho bolsa. Estuve en la UCI conectado a un respirador mecánico que me iba dando el oxígeno que necesitaba a través de una cánula. Tenía los pulmones con neumonía”, comenzó diciendo el estratego a Las Últimas Noticias.

Tras ello, se refirió a su traslado al hospital Herminda Martín: “Es impresionante la gente que atiende en el hospital, son mi héroes. Lo que hacen, vestir a los viejitos. Imagínate que yo no dormía nada, recién como a las dos, y a las seis de la mañana me estaban levantando. Estuve siete días sin ir al baño”.

“Me faltaba la respiración y veía que en cualquier momento me podía agravar, se sabía que me podía ir a la UTI. La viví muy mal, imagínate que de ocho metidos en una sala se me fueron dos viejitos. De repente empecé a depurar bien y mis pulmones reaccionaron y ya el viernes en la noche me sentí bien. El lunes me dieron de alta”, agregó el DT.

Finalmente, García manifestó que “el domingo me sentía muy bien y me hicieron caminar, el lunes dejé el hospital y el martes ya estaba presentándoles mi historia a los chiquillos (plantel de Ñublense) durante diez minutos”.