Ariel Holan tras el empate de la UC ante la U: “Merecimos ganar los dos clásicos”

El técnico de Universidad Católica, Ariel Holan, quedó con gusto a poco tras la igualdad sin goles de su escuadra ante la U en una nueva edición del Clásico Universitario.

Respecto al juego exhibido por sus futbolistas, el DT comenzó diciendo que “quedé muy conforme. Nos faltó solamente el gol. Hicimos un muy buen partido y lógicamente me encantaría que el equipo tenga más explosión, sea más agresivo y tenga más dinámica, pero jugamos tres partido en una semana de un alto calibre emocional”.

En esa línea, añadió: “Dentro de este contexto, me gustó mucho lo que hizo el equipo y creo que mereció ganar claramente el partido. Tuvo más posesión del balón y tuvo las situaciones de gol para poder ganarlo, pero no entró por esas cosas del fútbol. Tuvimos al menos cinco situaciones de gol y la U tuvo la suya, que Dituro atajó de manera magistral”.

Respecto a si van sintiendo una especie de desgaste o presiones de cara a la última etapa del campeonato, manifestó que “el equipo ha respondido bien, es el equipo chileno que más partido jugó tras cinco meses de no jugar, entonces hay un desgaste natural. Lógicamente yo no puedo juzgar desde la emocionalidad el resultado, si no de lo que produce el equipo en cancha”.

“En los dos clásicos el equipo estuvo a la altura y mereció ganar ambos compromisos“, añadió el estratego.

Finalmente, Holan aseveró: “Seguramente con el correr de los partidos y enfocados solamente en el campeonato, vamos a ir creciendo nuevamente y recuperar la energía que desarrollamos en dos competencias, con viajes incluidos y todo el desgaste que eso conlleva”.