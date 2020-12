Franco Lobos tras renovar por la U: “Tenía muchas ganas de quedarme”

Luego de confirmarse que el joven delantero de Universidad de Chile, Franco Lobos, renovó con el club hasta 2023 en medio de la recuperación por una rotura de ligamentos, el ariete aseguró sentirse sumamente feliz.

En conversación con Emisora Bullanguera, el futbolista indicó que “era algo que quería, llegar a un acuerdo. Lo bueno es que se logró porque para mí es importante seguir en esta institución“.

En esa línea, añadió: “Tenía muchas ganas de quedarme. Es un equipo que estoy desde muy chico. Prácticamente toda mi familia es de la U. Me alegra mucho vestir esta camiseta”.

“Me gustaría lograr muchas cosas con la U. Quiero ayudar al equipo a que sea protagonista. Quiero conseguir cosas lindas, pelear puestos, clasificar a copas internacionales. Son metas que me he puesto y sé que todo el equipo va en ese camino“, agregó.

Finalmente, Lobos terminó diciendo que “desde mi parte me queda ayudar a mis compañeros, en todo lo que se pueda“.