Yonathan Andía postuló a un técnico para la “Roja”: Vojvoda está capacitado para asumir la selección

Yonathan Andía ha sido una de las figuras destacadas en Unión La Calera durante esta temporada, llegando incluso a ganarse una nominación para la selección chilena durante la pasada fecha doble.

El lateral que viene haciendo sus primeras armas en el fútbol profesional (tras una carrera marcada por pasos en clubes de tercera división) conversó sobre la continuidad o partida del técnico de la “Roja”, Reinaldo Rueda.

El cafetalero se encuentra en Colombia ultimando detalles para ver si asume a la selección de su país natal en lo que resta de las clasificatorias, dejando de lado el complejo proceso que lidera con Chile.

En conversación con La Cuarta, Andía descartó haber tenido contacto con el entrenador durante los últimos días, pero aseguró que estará eternamente agradecido por la posibilidad de haber debutado en la “Roja”. “No sé nada sobre su desvinculación, sólo puedo decir que es un gran técnico y que me dio la oportunidad de jugar por la selección. Eso se lo voy a agradecer siempre”.

Consultado sobre la eventual partida de Rueda, el “Cachorro” incluso se atrevió a candidatear a un entrenador del fútbol local para que asuma la selección. “Vojvoda (Juan Pablo) es un gran técnico, muy cercano a los jugadores y está capacitado para asumir en cualquier equipo, incluso en la selección”.

Sobre sus expectativas a largo plazo en el ámbito profesional, Andía recalcó que espera seguir creciendo y se ilusiona con la posibilidad de obtener un título junto a Unión La Calera. “He cumplido con algunas metas en mi carrera, pero creo que sinceramente me faltan muchas otras cosas por alcanzar, como por ejemplo un título con La Calera. Para eso trabajamos y creo que vamos por buen camino, en lo personal me he sentido súper bien en lo futbolístico, tengo una excelente relación con el cuerpo técnico”.