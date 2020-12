El espectacular golazo del Espanyol que postula a ser el mejor del año

El partido entre el Espanyol y el Almería, por la segunda división del fútbol español, dejó un golazo que dio la vuelta al mundo y que ya, para muchos, es considerado el mejor del año.

El futbolista Raúl de Tomás bajó la pelota con mucha clase, luego la pasó por arriba de su marcador y terminó marcando con un tiro fuera de serie desde mitad de cancha.

“De Tomás marca el golazo del año”, tituló Marca. “Pero qué barbaridad”, escribió Mundo Deportivo. “¡Madre mía” Pero Raúl, ¿qué es esto?”, agregó Sport.

El partido finalmente terminó 2-1 a favor del elenco de la ciudad de Barcelona, con otro tanto de la figura de la noche.

For those who haven’t seen it, here’s Raúl de Tomás’ golazo for Espanyol against Almería.

Best player in the division 🔥@LaLigaEN #EspanyolAlmeria pic.twitter.com/FHMaUVjrO8

— James Dodd (@JamesDoddFOX) December 20, 2020