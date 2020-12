Sebastián González: “Es imposible que Colo Colo descienda”

Pese a que Colo Colo es colista absoluto del Campeonato Nacional, a falta de once fechas, Sebastián González, exjugador del club y actual comentarista del CDF, no cree que los albos bajen de categoría.

“Colo Colo no va a descender. Lo veo Imposible, ni me he puesto en ese escenario“, lanzó González en el programa Todos Somos Técnicos de CDF.

Tras ello “Chamagol” añadió que “no están los tiempos en el fútbol chileno para que los clubes grandes bajen a la B a fortalecerse“.

Finalmente, terminó diciendo que “sería la industria la que colapsaría si Colo Colo estuviera en la B. Así como pasaba el año pasado si descendía la U. No beneficia a la industria», enfatizó el ex delantero”.