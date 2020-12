Quiere seguir sus pasos: Hijo de Wayne Rooney se incorporó a las inferiores del Manchester United

A sus 11 años ya la tiene clara. Kai Rooney, hijo de Wayne Rooney, fichó en el Manchester United para incorporarse a las inferiores del club.

El actual técnico interino del Derby County e histórico jugador de los “Diablos Rojos” compartió el momento a través de sus redes sociales. “Día orgulloso. Kai firma para el Manchester United. Sigue con el trabajo duro, hijo“, señaló el inglés.

Mismas palabras le dedicó su madre, Coleen Rooney. “Noche especial… felicitaciones Kai. Te amo y estoy muy orgulloso de ti. Sigue haciendo tu mejor esfuerzo“, manifestó.

Recordemos que Wayne Rooney dejó huella en Old Trafford, donde se convirtió en el goleador histórico del club, además de ser el máximo artillero con la selección de Inglaterra.

Proud day. Kai signing for @ManUtd. Keep up the hard work son ❤️ pic.twitter.com/tTYuUZj7yn

— Wayne Rooney (@WayneRooney) December 17, 2020