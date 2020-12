Neymar estalla tras la premiación de los premios The Best de la FIFA

Neymar afirmó días atrás que no entendía por qué no fue seleccionado entre los finalistas a Mejor Jugador en los premios The Best, donde si aparecieron Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Robert Lewandowski, quien finalmente ganó el premio.

Pero este viernes fue más allá y evidenció toda su molestia porque ninguno de sus compañeros en el PSG estuvo dentro del equipo ideal de la FIFA.

“El PSG juega otro deporte“, indicó el ’10’ de la Selección de Brasil, tal como informa Sport de España.

El delantero consideraba que era justo que estuvieran él o sus compañeros, considerando que fueron finalistas en la última Champions League.