Julio Barroso y el futuro de Colo-Colo: Son los partidos más importantes de mi carrera

Julio Barroso, zaguero de Colo-Colo analizó el complicado momento que atraviesan los albos en el torneo nacional, donde marchan colistas absolutos de la competencia.

En conferencia de prensa, el zaguero aseguró que los duelos venideros son de una relevancia histórica para él. “Estamos convencidos que tenemos 11 partidos muy importantes. Me atrevería a decir que en mi carrera son los más importantes que me toca jugar. Nuestra mentalidad el sábado es ir a ganar”.

De todas formas, no escondió sus ganas de poder seguir defendiendo la camiseta alba. “Yo tengo contrato hasta final de temporada. Yo amo a Colo-Colo, tengo identidad con este club, sin embargo a mí lo que más me interesa es la situación de hoy. Soy respetuoso de las decisiones que el club tome”.

“Uno va entendiendo las etapas y la edad, a mí me queda poquito, eso siento. Estoy terminando mi carrera de entrenador que me gusta mucho. No voy a mentir, quiero terminar mi carrera con este escudo tan lindo“, explicó el exseleccionado argentino.

Barroso recalcó que pese al cariño de los hinchas albos, si le comunican que no seguirá, acatará dicha decisión. “Yo quiero vestir esta camiseta donde sea y como sea. No quiero abusar del cariño de la gente como medio para estar en el club, el fútbol es mérito. Sabré yo también si no estoy a la altura“.