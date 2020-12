Se burlan de Cristiano Ronaldo por la cara que puso al perder el The Best de la FIFA con Robert Lewandowski

Lionel Messi, Cristiano Ronal y Robert Lewandowski optaban este jueves a llevarse el galardón The Best de la FIFA, que premia al mejor futbolista del año en el mundo.

Y cuando anunciaron que el ganador era el ariete polaco del Bayern Munich, Cristiano puso una cara que terminó con miles de burlas en redes sociales.

La decisión no pareció hacerle mucha gracia al portugués, que en todo momento, mientras hacía acto de presencia por videollamada al igual que el argentino, mostró un rostro serio.

Tras ello, los usuarios de las redes sociales no tardaron en reaccionar.

Hey CristiLIEBERS… ¿Ese es su ídolo? 🤔 La reacción de Cristiano Ronaldo cuando Lewandowski ganó el Premio The Best. 😳😳 pic.twitter.com/yCwkCeC3Pl

— Portal Fútbol (@PortalFutboI) December 17, 2020

Cristiano Ronaldo did NOT look happy at tonight’s #TheBest awards 🤣 pic.twitter.com/a6ngt1YxB0

— Goal (@goal) December 17, 2020